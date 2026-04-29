ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಕಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಕಂಡು ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಲಿಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಮ್.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಕಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿತ:
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಣರಕ್ಕಸ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದೇ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ವರುಣಾರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ಜನ ಬಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶೇಷದಡಿ ಇನ್ನೂ ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.