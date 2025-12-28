English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಇದಪ್ಪಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ.. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ!

ಇದಪ್ಪಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ.. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ!

ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಮನೆ ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಹೊಡೆದಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 28, 2025, 04:16 PM IST
  • ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ
  • ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದ
  • ಅಭಿಮಾನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ

Trending Photos

BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
camera icon7
Big boss kannada 12 Suraj singh
BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ
camera icon6
 Rashmika Mandanna vijay deverakonda trip for new year
ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ದೋಷ?
camera icon6
Salman Khan
ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ದೋಷ?
Suraj Singh : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ರಾಶಿಕಾನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸುರ ಸುಂದರ
camera icon8
Suraj Singh
Suraj Singh : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ರಾಶಿಕಾನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸುರ ಸುಂದರ
ಇದಪ್ಪಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ.. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಐ ಕೇಪ್‌ ಟೌನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದರ್ಬಾನ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಕೇವಲ 15 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಎಂಐ ಕೇಪ್‌ ಟೌನ್‌ ಸೋಲುಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್‌ ಟೌನ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ದರ್ಬಾನ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ದರ್ಬಾನ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌, 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ  232 ರನ್‌ಗಳ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತು. 

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಎಂಐ ಕೇಪ್‌ ಟೌನ್‌ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಓಪನರ್‌ ರಾಸ್ಸೀ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಡಸ್ಸೆನ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಡೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಿಕೆಲ್ಟನ್    5    ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 11 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 113 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ಔಟ್‌ ಆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ODIನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ?

ಎಂಐ ಕೇಪ್‌ ಟೌನ್‌ ಓಪನರ್‌ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ 13ನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೂರನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು  ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದ 2 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೆಡ್‌ ಬಾಲ್‌ ಫಾರ್ಮೆಟ್‌ನದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾಣೆ!?
     

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ryan RickeltonFan winsRs 1 croreFan wins Rs 1 crorecatching Rickelton ball

Trending News