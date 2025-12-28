ಇದಪ್ಪಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ.. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಐ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ವಿರುದ್ಧ ದರ್ಬಾನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಎಂಐ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಸೋಲುಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದರ್ಬಾನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದರ್ಬಾನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 232 ರನ್ಗಳ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಎಂಐ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಓಪನರ್ ರಾಸ್ಸೀ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಡಸ್ಸೆನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಡೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 11 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 113 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಔಟ್ ಆದರು.
ಎಂಐ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಓಪನರ್ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ 13ನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
