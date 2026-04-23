IPL ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಇಂಥ ಅವಮಾನ!

IPL 2026 fans fight: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ 32ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ತಳ್ಳಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಹೊಡೆದಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK ಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ಆಯುಷ್ ರೂಲ್ಡ್ಔಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ!
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಏಳನೇ ಸೋಲ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸೋಲು ಆಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಸೋಲೋಪ್ಪಿದೆ. 119 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4ನೇ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ LSG ಸತತ 4 ಸೋಲು.. ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?