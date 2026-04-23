IPL ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಇಂಥ ಅವಮಾನ!

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ರೇಗಿಸುವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 23, 2026, 05:35 PM IST
  • ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ
  • ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಸತತ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ
  • ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

IPL ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಇಂಥ ಅವಮಾನ!

IPL 2026 fans fight: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ 32ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ತಳ್ಳಾಡುತ್ತಿರುವುದು‌, ಹೊಡೆದಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. 

ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಐಪಿಎಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು 160 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ 40 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದೆ. 

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡ160 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಏಳನೇ ಸೋಲ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸೋಲು ಆಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಸೋಲೋಪ್ಪಿದೆ. 119 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4ನೇ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

