ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ದುಃಖಿಸಿ..ದುಃಖಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಭಾರತ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌!‌

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸು, ಹೃದಯ ಕದಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲುವುದೇ..ಸೋಲುವುದೇ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ಲುವುದು?. ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀವು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳ ದಂಡಿಸಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಶಿವಂ ದುವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 176 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಮೂವರು ಡಕೌಟ್ ಅದ್ರೆ, ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 10 ರನ್ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟದೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ, ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೂ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
