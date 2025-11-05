English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ತಂದೆ! ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶೋಗಾಥೆ

Indian womens team journey: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವನಿತೆಯರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 5, 2025, 07:19 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
  • ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವನಿತೆಯರ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
  • ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

Indian womens team journey: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 299 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 45.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 246 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು.

ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವನಿತೆಯರ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರರ ತಂದೆಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇನು? ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹರ್ಮಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಭುಲ್ಲರ್, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರ ಮಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೂಲ್‌ವರ್ತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಬಡಗಿ. ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊಹಾಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಅವರನ್ನು ಆಟವಾಡದಂತೆ ತಡೆದಾಗ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮೊಹಾಲಿಯಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ, ಆಕೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಸ್ವತಃ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗಳಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾದವ್ ಮುಂಬೈನ ಕಂಡಿವಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಧಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರ ತಂದೆ ಮರದ ಬ್ಯಾಟ್ ತಯಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರ ಮಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾಳೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಉಮಾ ಛೆಟ್ರಿ ಅವರ ತಂದೆ ರೈತ. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಇಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಇಂದು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

