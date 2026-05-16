ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.
Fatima Sana created history: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ವುಮೆನ್ಸ್ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅವರು, ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಫೋರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಫಾತಿಮಾ ಸನಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿವೈನ್, ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಭಾರತದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫಾತಿಮಾ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 17 ಓವರು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 152 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.
ಡೆತ್ ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಮ್ 224 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಕೇವಲ 17.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ 133 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಫಾತಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 229 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 41 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರು ಆಗಿದ್ದರು.