  • ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ: ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ 2 ಪಂದ್ಯ!!

ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ: ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ 2 ಪಂದ್ಯ!!

ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಭಾರತ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅದೇ ದಿನದಂದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 14, 2026, 02:57 PM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ ಆಗಲಿದೆ
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ
  • ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ A Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ: ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ 2 ಪಂದ್ಯ!!

India vs Pakistan: ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು IND vs PAK ಪಂದ್ಯದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು IND vs PAK ಪಂದ್ಯವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ 

ಭಾರತ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್.ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ! ಪಂದ್ಯ ಶುರುವಾಗೋ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ A ಮಹಿಳಾ ತಂಡ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾರತ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ A ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನ ಟೆರ್ಡ್‌ಥೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ A ತಂಡವು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ A ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ A, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ A, ಶ್ರೀಲಂಕಾ A, ಯುಎಇ, ನೇಪಾಳ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳನ್ನ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ Aನಲ್ಲಿ ಭಾರತ A, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

