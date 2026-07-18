/Zee TVಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ

FIFA President Gianni Infantino: ಐಸಿಸಿ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ Zee TV ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Zee TV ಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ Zee TV ಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಫಿಫಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027, ಫಿಫಾ ಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು, ಫುಟ್ಸಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 39 ಫಿಫಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
A special video message for ‘Z’ from FIFA President Gianni Infantino.
Ahead of tomorrow’s FIFA World Cup 2026™ final, he acknowledges Z’s efforts to promote football, create shared fan experiences and take the beautiful game closer to audiences across India.
As the tournament… pic.twitter.com/5d6MzeD5Us
— ZEE (@ZEECorporate) July 18, 2026
FIFA ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027, FIFA ಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು, ಫುಟ್ಸಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು FIFA ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 39 FIFA ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 2017ರ FIFA ಅಂಡರ್-17 ವಿಶ್ವಕಪ್ (ಇದರಲ್ಲಿ 1.3 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು) ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ FIFA ಅಂಡರ್-17 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 2020ರಲ್ಲಿ IOC ಸಭೆಯೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಗೌರವ ನನಗೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ದೇಶದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ; ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ 16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ 6.5 ದಶಲಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಬೆಂಬಲಿಗರೂ ಇದ್ದರು; ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಖಾಸಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಝೀ ಟಿವಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು, ಪಬ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪಂದ್ಯ-ರಾತ್ರಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು, ಸಹಜವಾಗಿ, ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು - ಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.