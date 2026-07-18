/FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಉಂಗುರುಗಳು.. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

FIFA unveils special diamond Championship Rings: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 96 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಉಂಗುರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಿಫಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.
ಈ ಉಂಗುರಗಳ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಗುರುತನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ, ಹವಳ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದು, ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ವೇತಭವನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 2,026 ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಉಂಗುರುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉಂಗುರಗಳು. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 1,996 ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಂಗುರುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಿಫಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿ ಉಂಗುರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಫಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಗುರಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಟೋಕನ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎ ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂಗುರಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ FIFA ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ವಿಜೇತರು ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫಿಫಾ ಎಂದು ಇದೆ.
A first look at the first-ever championship rings for this year's FIFA World Cup winner 💍
(via @FIFAcom) pic.twitter.com/snLLpw8OZh
— FOX Sports (@FOXSports) July 17, 2026