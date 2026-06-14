ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಪೂರ್ವ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವು 1-1 ಗೋಲುಗಳ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ (ಡ್ರಾ) ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ 88 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ನೇಮರ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮೊರಾಕೊ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬೆರಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಮೊರಾಕೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತನ್ನ ಆಟದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಭೇದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿತು. ತಂಡದ ತಾರೆ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ಸಮಬಲಕ್ಕೆ ತಂದರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
FIFA WC: Brazil play out 1-1 stalemate against Morocco in attacking slugfest; Vinicius Jr's strike keeps five-time champs 92-year-old streak alive
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— ANI Digital (@ani_digital) June 14, 2026
88 ವರ್ಷಗಳ ಅಜೇಯ ದಾಖಲೆ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೋತಿದ್ದು 1934ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ (1-3). ಅದಾದ ಬಳಿಕ 1938ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ 88 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 21 ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 48 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಕೇವಲ 18 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಈ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ (ನಾಕೌಟ್) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ.