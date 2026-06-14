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ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ 88 ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್..!

FIFA World Cup 2026: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ನೇಮರ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮೊರಾಕೊ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 14, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:00 AM IST
ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ 88 ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್..!
Image Credit: Photo Courtsey: X

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ 88 ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್..!
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