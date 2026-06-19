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FIFA World Cup 2026: 96 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೆನಡಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ!

FIFA World Cup 2026: ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕತಾರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ಪರ 16 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೈಲ್ ಲಾರಿನ್ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.ನಂತರ 29 ನೇ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್ ಸತತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 3-0 ಗೆ ಏರಿಸಿದರು

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 19, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:24 PM IST
FIFA World Cup 2026: 96 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೆನಡಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ!
Image Credit: Photo Courtsey: X

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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FIFA World Cup 2026: 96 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೆನಡಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ!
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