ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ: 2026 ರ ರಿಯಲ್ ರನ್ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ B ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೆನಡಾ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿದಿದೆ.ಕೆನಡಾ ಪರ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್, ಕತಾರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
96 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ:
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೆನಡಾ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 1978 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೆರು ವಿರುದ್ಧ 6-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕೆನಡಾದ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೊರಗಿನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆ 1930 ರ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟೆನೌಡ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Jonathan David has now made history, bringing Canada its first-ever World Cup hat trick in front of a roaring crowd in a match against Qatar.
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— CTV News (@CTVNews) June 19, 2026
ಯಾರು ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್?
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಯನ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್,ಆರು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೆನಡಾದ ಒಟ್ಟಾವಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು.ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕ್ಲಬ್ ಜೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಿಲ್ಲೆ ಪರ ಆಡಿದರು.ಲಿಲ್ಲೆ ತಂಡವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲೀಗ್ 1 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ದೈತ್ಯ ಜುವೆಂಟಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಚಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕತಾರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ಪರ 16 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೈಲ್ ಲಾರಿನ್ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.ನಂತರ 29 ನೇ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್ ಸತತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 3-0 ಗೆ ಏರಿಸಿದರು.ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ 64 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಥನ್ ಸಲಿಬಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರೆ, 75 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಣಿ ಸ್ವಂತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆನಡಾ 5-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಕೆನಡಾದ 6-0 ಅಂತರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯವನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು.