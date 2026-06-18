FIFA World Cup 2026: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಹಲವು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂದ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ.
ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾ (USA), ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ.
48 ತಂಡಗಳ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ
ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ 2026ರಿಂದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ 48 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ 104 ಪಂದ್ಯಗಳು
ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೂರು ದೇಶಗಳ 16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ಟೂರ್ನಿ ಮಾದರಿ
48 ತಂಡಗಳನ್ನ 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 32 ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ
1970 ಮತ್ತು 1986ರ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಬಾರಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಲಿದೆ.
VAR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ
ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು VAR (Video Assistant Referee) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
* ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3 ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ.
* 48 ತಂಡಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.
* ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು.
* 16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ.
* 12 ಗುಂಪುಗಳ ಹೊಸ ಮಾದರಿ.
* 32 ತಂಡಗಳ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ.
* ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 3ನೇ ಬಾರಿ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ.
* VAR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ.
* ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
* ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿರುವ ಮಹಾಕ್ರೀಡಾಕೂಟ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಕೇವಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ತಂಡಗಳು, ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು, 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ವದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.