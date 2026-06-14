FIFA World Cup 2026 Day 4 : 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ರೋಚಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ 15ರಂದು (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 15 ಮತ್ತು 16) ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಜರ್ಮನಿ vs ಕುರಾಕಾವೊ (ಗ್ರೂಪ್ ಇ) : ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ತನ್ನ 5ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೋಚ್ ಜೂಲಿಯನ್ ನಾಗೆಲ್ಸ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿ ಪಡೆ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಾಕಾವೊ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಜರ್ಮನಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ತಲುಪುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ಕುರಾಕಾವೊ ತಂಡದ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದೀಗ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ.
ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ vs ಈಕ್ವೆಡಾರ್ (ಗ್ರೂಪ್ ಇ) : ಗ್ರೂಪ್ 'ಇ' ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಕೋಟ್ ಡಿ ಐವರಿ (ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್) ಮತ್ತು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ vs ಜಪಾನ್ (ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್) : ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎಫ್' ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಡಚ್ (ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೈತ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 'ಬ್ಲೂ ಸಮುರಾಯ್' ಪಡೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೇನ್ vs ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ (ಗ್ರೂಪ್ ಎಚ್) : ಗ್ರೂಪ್ 'ಎಚ್' ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ (IST)
|ಗುಂಪು
|ತಂಡಗಳು
|ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ
|ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
|ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್
|ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ vs ಜಪಾನ್
|ಜೂನ್ 15, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:30
|ಡಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
|ಗ್ರೂಪ್ ಇ
|ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ vs ಈಕ್ವೆಡಾರ್
|ಜೂನ್ 15, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30
|ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
|ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್
|ಸ್ವೀಡನ್ vs ಟುನೀಶಿಯಾ
|ಜೂನ್ 15, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30
|ಮಾಂಟೆರ್ರಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
|ಗ್ರೂಪ್ ಎಚ್
|ಸ್ಪೇನ್ vs ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ
|ಜೂನ್ 15, ರಾತ್ರಿ 9:30
|ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
ಗ್ರೂಪ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.
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