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ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೀವರ್‌! ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ Z, Zee5ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್

FIFA World Cup 2026ರ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ Z ಮತ್ತು ZEE5 ವೇದಿಕೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. Unite8 Sports ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು 2.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 15, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:08 PM IST
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೀವರ್‌! ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ Z, Zee5ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೀವರ್‌! ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ Z
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