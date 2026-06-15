FIFA World Cup 2026 in Zee5: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜ್ವರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 11ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, Zee5 ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ Zee5 ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಳತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 36 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ “#Watchega” ಅಭಿಯಾನ ಮಾತ್ರವೇ 33 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Zee5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನೇರ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸರಾಸರಿ 190 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಮಕಾಲೀನ (Concurrent) ಬಳಕೆದಾರರು Zee5ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಾದ Unite8 Sports ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 2.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಸಾರ ತಲುಪಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೀಡಾ ಅನುಭವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಿ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Unite8 Sports ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸು: Z ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಾದ Unite8 Sports ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ (25 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಗಳು) ತಲುಪಿವೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ZEE5ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ: ನೇರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಅಡಚಣೆರಹಿತ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ತಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ವಲಯಗಳನ್ನು (Experiential Zones) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರದೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವುದು Z ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.