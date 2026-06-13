FIFA World Cup 2026: ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಯುವ ಆಟಗಾರರತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ನೇಮರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಯುಗದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ಪೇನ್ನ ಯುವ ಸಂಚಲನ ಲಮಿನ್ ಯಮಾಲ್. ಕೇವಲ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಯಮಾಲ್, ವೇಗ, ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಟರ್ಕಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಅರ್ಡಾ ಗುಲರ್ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಖರ ಪಾಸ್ಗಳು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆಟ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಯುವ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ನಿಕೋ ಪಾಜ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯ ಆಟ, ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಗೋಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಜ್ಞರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿಯ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಿಕೋ ಪಾಜ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ನಿಕೋ ಓ'ರೈಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾನ್ ಡಿಯೊಮಾಂಡೆ. ತಮ್ಮ ವೇಗ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಉದಯಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಲಮಿನ್ ಯಮಾಲ್, ಅರ್ಡಾ ಗುಲರ್, ನಿಕೋ ಪಾಜ್, ನಿಕೋ ಓ'ರೈಲಿ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಡಿಯೊಮಾಂಡೆ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.