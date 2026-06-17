Lionel Messi Records : ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಗೋಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 3-0 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜರ್ಮನಿಯ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
6 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ : 2006ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ನಂತರ 2010, 2014, 2018, 2022 ಮತ್ತು ಈಗ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ 6 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆ : ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಾಖಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೇ ಜರ್ಮನಿಯ ಲೋಥರ್ ಮ್ಯಾಥೌಸ್ ಅವರ 25 ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 27ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು : 2010ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತಾವು ಆಡಿದ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಂತರ 5 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಡಬಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್' ಸಾಧನೆ : ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಫಿಫಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ (2014 ಮತ್ತು 2022) ಗೆದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಮೆಸ್ಸಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 10 ಬಾರಿ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' (Man of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯೂ ಈ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.