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FIFA World Cup 2026; ನಾಕೌಟ್‌ ಹಂತ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್ಸ್‌, ಸೆಮಿಸ್‌, ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ?

24 ಟೀಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 12 ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಟಾಪ್-‌ 8 ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:27 PM IST
FIFA World Cup 2026; ನಾಕೌಟ್‌ ಹಂತ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್ಸ್‌, ಸೆಮಿಸ್‌, ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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