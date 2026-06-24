fifa world cup 2026 knockout stage quarter finals: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 32 ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಗತೆ ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಲದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 12 ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 4 ಟೀಮ್ಗಳು ಇದ್ದು A ಇಂದ L ವರೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವೂ ಉಳಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲಿವೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. 12 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಂದ 24 ಟೀಮ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ 24 ಟೀಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 12 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಟಾಪ್- 8 ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತವನ್ನೇ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮ ಅಂಕ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೋಲು ಕೂಡ ಸಮನವಾಗಿದ್ದರೇ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಫೇರ್-ಪ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಫಿಫಾ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 32 ತಂಡಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಾಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಸೋತಂತಹ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದ ಪಂದ್ಯವೂ ಇರಲಿದೆ. ಯಾವ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡದೇ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತದೆ.