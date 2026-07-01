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Golden Boot 2026 : ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮುಂದು.. ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ!

FIFA World Cup 2026 : 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಹಾಸಮರ ಈಗ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತುಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ 'ಗೋಲ್ ಬೇಟೆ' ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರೇಸ್ ಚಿತ್ರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಟೆಗಾರ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Jul 01, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:39 PM IST
Golden Boot 2026 : ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮುಂದು.. ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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