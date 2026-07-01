FIFA World Cup 2026 Golden Boot : ಗೊಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ (Golden Boot) ಎಂಬುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ : ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಸದ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನೆಗಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧದ 32ರ ಘಟ್ಟದ (Round of 32) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಇದರಿಂದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 6ನೇ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ..
ಮೆಸ್ಸಿಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ತಾರೆ : ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಂತಿಮ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (10) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ 19 ಗೋಲುಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ : ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ 32ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆಡಿದ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ತಲಾ 4 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಲಿದ್ದು, "ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್" ಯಾರ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..