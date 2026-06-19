Fifa world cup 2026 Record: ಮೆಕ್ಸಿಕೋ vs ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 1-0 ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದ ಜಯದೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಲೂಯಿಸ್ ರೋಮೊ ಅವರ ಗೋಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗೆಲುವನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 1998 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ ಎಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಗೋಲು ರಹಿತ ವೇಗದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. 50 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ರೋಮೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು... ಕೊರಿಯಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಕೊರಿಯಾ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 2002 ರಲ್ಲಿ (1-0 ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, 2-1 ಈಕ್ವೆಡಾರ್) ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ (1-0 ಜರ್ಮನಿ, 2-1 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ) ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ಲೂಯಿಸ್ ರೋಮೊ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಸಾಕರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಫಿವೆ ತ್ಶಾಬಲಾಲಾ (ಕೈಜರ್ ಚೀಫ್ಸ್). 1970 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ ಅಜ್ಟೆಕಾದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪರ ಜೇವಿಯರ್ ಫ್ರಾಗೋಸೊ (ಕ್ಲಬ್ ಅಮೇರಿಕಾ) ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡವು ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ, ಇ, ಎಫ್, ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಇ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. 1994 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ (9) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ (8) ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದ.. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ..!!
2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಿವಾದ. ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಲೀ ವಾಹಿ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವೀಸಾ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಲೀ ವಾಹಿ ಅವರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳು ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆನಡಾ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಿರಲು ಎಲೀ ವಾಹಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಫಿಫಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹಿ ಅವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗದ ಹೊರತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹಿಂದಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದೀಗ, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣವು ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಿನೆರಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.