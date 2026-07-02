FIFA World Cup 2026: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಫಿಫಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ Power Rankings ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 79ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಈ ಹೊಸ Power Rankings ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ದಾಳಿ (Attacking), ಸೃಜನಶೀಲತೆ (Creativity) ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ (Defending) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಗ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೂ ಪವರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8.17, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ 6.43 ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 5.2 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 6 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವ ಎಂಬಾಪೆ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬಾಪೆ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8.72, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ 7.58 ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 4.74 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ಇದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಅನುಭವಿ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 69ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5.68, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ 5.06 ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 4.81 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಫಿಫಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ Power Rankings ಆಟಗಾರರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಅಳೆಯುವ ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಎಂಬಾಪೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.