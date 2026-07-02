Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಫಿಫಾ ಪವರ್ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ 69ನೇ ಸ್ಥಾನ! ನಂ.1 ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಫಿಫಾ ಪವರ್ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ 69ನೇ ಸ್ಥಾನ! ನಂ.1 ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವ ಎಂಬಾಪೆ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 02, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:31 PM IST
ಫಿಫಾ ಪವರ್ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ 69ನೇ ಸ್ಥಾನ! ನಂ.1 ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರ ಹ*ತ್ಯೆ! ನಲ್ಲಗೊಂಡ ಭೀಕರ ಕೇಸ್‌ನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
Nalgonda Murder Case1 hr ago
2
Kaveri Crusher2 hrs ago
3
Realme Narzo 90x 5G3 hrs ago
4
Ayodhya Ram temple hundi theft3 hrs ago
5
Ramanagara3 hrs ago