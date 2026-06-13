Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಅಮೆರಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷ ಕರೆ; ಗೆಲುವಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ!

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಅಮೆರಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷ ಕರೆ; ಗೆಲುವಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ!

 FIFA World Cup 2026: ಅಮೆರಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 13, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:00 AM IST
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಅಮೆರಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷ ಕರೆ; ಗೆಲುವಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಅಮೆರಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷ ಕರೆ
FIFA World Cup 20261 min ago
2
FIFA World Cup 202623 min ago
3
Rice Price Hike59 min ago
4
india vs afghanistan live score1 hr ago
5
Karnataka fertilizer shortage1 hr ago