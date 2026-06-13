ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಶ್ವೇತಭವನವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯುಎಫ್ಸಿ (UFC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶನಿವಾರ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಯುಎಸ್ಎ (USA) ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ನಡುವಿನ 'ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ' ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋನ್ ಕರೆ ವೀಡಿಯೊ:
ಅಮೆರಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ರಿಂದ ಬೆಂಬಲದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS
— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026
ತರಬೇತುದಾರ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ನೀವು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ತರಬೇತುದಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೋಚ್ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಪರಾಗ್ವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ' ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಇಂಗಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 - ಯುಎಸ್ಎ ಪೂರ್ಣ ತಂಡ:
ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಳು: ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಟರ್ನರ್, ಕ್ರಿಸ್ ಬ್ರಾಡಿ.
ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಟಿಮ್ ರೀಮ್, ಸೆರ್ಜಿನೊ ಡೆಸ್ಟ್, ಆಂಟೋನಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಕೆಂಜಿ, ಮೈಲ್ಸ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಮನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಫ್ಸ್ಟನ್, ಆಸ್ಟನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಜೋ ಸ್ಕಾಲಿ.
ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು: ಟೈಲರ್ ಆಡಮ್ಸ್, ವೆಸ್ಟನ್ ಮೆಕೆನ್ನಿ, ಮಲಿಕ್ ಟಿಲ್ಮನ್, ಜಿಯೋವಾನಿ ರೇನಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೋಲ್ಡನ್, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೆರ್ಹಾಲ್ಟರ್.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಲಿಸಿಕ್, ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್, ರಿಕಾರ್ಡೊ ಪೆಪಿ, ಟಿಮ್ ವೀಹ್, ಹಾಜಿ ರೈಟ್, ಬ್ರೆಂಡೆನ್ ಆರನ್ಸನ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಝೆಂಡೆಜಾಸ್.