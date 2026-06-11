FIFA World Cup 2026: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಸುಮಾರು ₹476 ಕೋಟಿ (50 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್) ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 32 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಫಿಫಾ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 655 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2022ರ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ರನ್ನರ್ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ 29 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 10.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೋ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯ, ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಫಿಫಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವು ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಲ್ಲ, ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಫಿಫಾ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಲ್ಲ, ಬಹುಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಏರಿಕೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಈ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಟಗಾರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಈಗಾಗಲೇ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.