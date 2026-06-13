Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾವಾಗ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ನೇಮರ್‌, ಎಂಬಾಪ್ಪೆ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾವಾಗ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ನೇಮರ್‌, ಎಂಬಾಪ್ಪೆ?

ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹಾಗೂ ಉರುಗ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. 48 ತಂಡಗಳ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಚಕತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 13, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:46 PM IST
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾವಾಗ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ನೇಮರ್‌, ಎಂಬಾಪ್ಪೆ?

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾವಾಗ ಆಡ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಎಂಬಾಪ್ಪೆ?
FIFA World Cup 20261 min ago
2
RANGAYANA RAGHU9 min ago
3
Chikkamagaluru Mullayanagiri tiger scare24 min ago
4
KSTDC tour package from Bangalore31 min ago
5
FIFA World Cup 202638 min ago