FIFA World Cup 2026: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಈಗಾಗಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 27ರಂದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡ ಜೂನ್ 17ರಂದು DR ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 27ರಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಇದು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಇರಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 26ರಂದು ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಮೊರಾಕ್ಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಹೈಟಿ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ನೇಮರ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹಾಗೂ ಉರುಗ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. 48 ತಂಡಗಳ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಚಕತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಉತ್ಸಾಹದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹಾಗೂ ನೇಮರ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ತಾರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಮಿನ್ ಯಮಾಲ್, ಜೂಡ್ ಬೆಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದಿಗ್ಗಜರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.