FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ H ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ H ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 500,000 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು ಭಾನುವಾರ ಮಿಯಾಮಿಯ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು 2-2 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಪಿನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು 21 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಪಿನಾ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಗೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ನಂತರ 61 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಯೊ ವರೆಲಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಂದು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತರಬೇತುದಾರ ಪೆಡ್ರೊ ಲೀಟಾವೊ ಬ್ರಿಟೊ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉರುಗ್ವೆ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ H ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದರು, "ಒಂದು ದೇಶವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು."
ಕೆವಿನ್ ಪಿನಾ ಯಾರು?
ಕೆವಿನ್ ಪಿನಾ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ 29 ವರ್ಷದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್. ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ತಂಡ ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. 2023 ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಪ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೂರದಿಂದ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಿನಾ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಚಾಡೆನೀಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಒಲಿವೆರೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದೇ ದೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವಾದ ಚಾವೆಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಅನಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಟನೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಆಡಿದರು. 2024-25 ಋತುವಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತಂಡ ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅವರು 2022 ರವರೆಗೆ ಚಾವೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ತಂಡವು ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ತಂಡವನ್ನು 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 4,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 500,000. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅರೌಜೊ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನೊಬಿಯೊ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಾರೆಲಾ ಮಥಿಯಾಸ್ ಒಲಿವೇರಾ ಅವರ ಕಳಪೆ ಪಾಸ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಗೋಲು ರೇಖೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದ ಮುಸ್ಲೆರಾಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಿದರು, ಅವರು ಗೋಲು ರೇಖೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಗೋಲು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು.