Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಉರುಗ್ವೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ.. ಕೆವಿನ್ ಪಿನಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲು

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಉರುಗ್ವೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ.. ಕೆವಿನ್ ಪಿನಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲು

FIFA world cup 2026: ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ H ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 23, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:46 AM IST
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಉರುಗ್ವೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ.. ಕೆವಿನ್ ಪಿನಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅಡ್ಡ ಮತದಾ‌ನ ಪ್ರಕರಣ ಮೂವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬುಲಾವ್ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಪ್ರವಾಸ
Cross-voting row32 min ago
2
most durable road in India5:42 PM IST
3
Vastu Tips5:33 PM IST
4
Income Tax returnJun 22
5
Dharwad Jewelry shop firing newsJun 22