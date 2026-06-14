/FIFA World Cup 2026: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು..!

1930 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೋಲುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾದ 5 ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಸಿರು ನೆನಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ vs ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ (1954) – ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ
1954 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಾದ ಪಂದ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 26, 1954 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಆರಂಭದ 23 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮುಂದಿನ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ 5-4 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ 7-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 12 ಗೋಲುಗಳ ಈ ದಾಖಲೆ 71 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ.
2. ಹಂಗೇರಿ vs ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ (1982) – ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು
1982 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಂಗೇರಿ ತಂಡವು 10-1 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹಂಗೇರಿ ಪಾಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಲಾಸ್ಲೋ ಕಿಸ್ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
3. ಬ್ರೆಜಿಲ್ vs ಪೋಲೆಂಡ್ (1938)
ಪೆಲೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಥವಾ ನೇಮಾರ್ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. 1938 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 6-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಒಟ್ಟು 11 ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ವಿಲಿಮೋವ್ಸ್ಕಿ ಒಂಟಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ 4 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋತ ಪಂದ್ಯ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
4. ಹಂಗೇರಿ vs ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ (1954)
1954 ರ ಟೂರ್ನಿಯ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿ ತಂಡವು ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 8-3 ರ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ಹಂಗೇರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
5. ಫ್ರಾನ್ಸ್ vs ಪರಾಗ್ವೆ (1958)
1958 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 7-3 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 7 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
12 ಗೋಲುಗಳು: ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಗೋಲುಗಳು (ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ 7-5 ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, 1954).
10 ಗೋಲುಗಳು: ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಗೋಲುಗಳು (ಹಂಗೇರಿ, 1982).
1954 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆದ ಟೂರ್ನಿ. ಕೇವಲ 26 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 140 ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು (ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 5.38 ಗೋಲುಗಳು).
ಆಧುನಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: 2018 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಗೋಲು 2.64 ಮತ್ತು 2022 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 2.69 ಆಗಿತ್ತು.
1938 ರಿಂದ 1982 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು 6ನೇ ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.