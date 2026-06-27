/ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ 5.5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಂಡರ್ಡಾಗ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ವೀರೋಚಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ 32 ರೌಂಡ್ (ನಾಕೌಟ್) ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶವಾಗಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ಇದು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಮೊದಲ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತವನ್ನು ದಾಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಆಟವಾಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ 32 ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಅವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 0-0 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ 2-2 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಜೇಯವಾಗಿ ಆಡಿದ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 0-0 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ 40 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಕೊಂಡಂಟಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರು ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೌದಿ ಆಟಗಾರರ ಗೋಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಚಿರತೆಯಂತೆ ತಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
32ರ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜುಲೈ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.