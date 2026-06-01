ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ (ZEE) 2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು Zee ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ZEE) ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ 'Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು Zee5 OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜೂನ್ 11 ರಂದು USA, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಫೆಡರೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು Zee ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 2026 ಮತ್ತು 2030 ರ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2027 ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ FIFA ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 2034 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು Zee ಈಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Zee U-17 ಮತ್ತು U-20 ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು, ಫುಟ್ಸಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2026 ರಿಂದ 2034 ರವರೆಗಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 39 ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು Zee ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. "ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು Zee ಎಂಟ ರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹೇಳಿದರು.