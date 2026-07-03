Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿದ ಸ್ಪೇನ್‌ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌

36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿದ ಸ್ಪೇನ್‌ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌

FIFA world cup 2026: 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಉನೈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಸತತ 519 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 03, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:54 PM IST
36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿದ ಸ್ಪೇನ್‌ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ದೇವತೆಯರು..! ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಪವಾಡ
viral news1 hr ago
2
Balochistan bus accident1 hr ago
3
BC Patil1 hr ago
4
ration1 hr ago
5
Belagavi-Ai2 hrs ago