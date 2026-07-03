FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ 32 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ 29 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಉನೈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಬಾವೊ ಕೀಪರ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಉನೈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ 519 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 1990 ರಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ದಿಗ್ಗಜ ವಾಲ್ಟರ್ ಜೆಂಗಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ವಾಲ್ಟರ್ ಜೆಂಗಾ ತಮ್ಮ ತವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 517 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಐದು ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.
ಈಗ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸಿಮಿಯೋನ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಇಕರ್ ಕ್ಯಾಸಿಲಾಸ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದರು. 2010 ಮತ್ತು 2014 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಉನೈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 4 ನಿಖರವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಮಿಯೋನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತುರಪಡದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅಭೇದ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಟ್ಟವು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಅಗ್ರ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೀಪರ್ಗಳು, ಉನೈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸೆನಲ್ ಪರ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಡೇವಿಡ್ ರಾಯಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಪರ ಆಡಿದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಕೀಪರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಕೂಡ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪೇನ್ ತರಬೇತುದಾರ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆ ಲಾ ಫ್ಯುಯೆಂಟೆ ಉನೈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಮಿಯೋನ್ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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