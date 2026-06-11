FIFA World Cup 2026: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಿಶ್ವದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 (FIFA Wrold Cup 2026) ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ (ಜೂನ್ 11) ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಇಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 am ಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೈವ್ (Free Streaming) ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಜೂನ್ 11 ರಂದು (ಭಾರತೀಯ 12:30 AM) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 104 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು Zee Entertainment ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, Zee5 ಮೂಲಕವೂ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉಚಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು DD Sports ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು DD Sports ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ 2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಚಾನೆಲ್ಗಳಾದ ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 (ಹಿಂದಿ), ಯುನೈಟೆಡ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 HD (ಹಿಂದಿ), ಯುನೈಟೆಡ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 (ಇಂಗ್ಲಿಷ್), ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 HD (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ZEE5' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಡುವಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು DD ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.