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FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ!

FIFA World Cup 2026 Live: ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಆಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 am ಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಲೈವ್‌ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:28 PM IST
FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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