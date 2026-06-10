FIFA World cup 2026 winner prize money: ಇಷ್ಟುದಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ನಾಳೆ (ಜೂನ್11) ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ (FIFA World cup 2026) 2026 ಜೂನ್ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ರಣ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 105 ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡ 38 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬೃಹತ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1.29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ (FIFA World Cup) ಟೂರ್ನಿಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ (Zee Entertainment) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (2026 ರಿಂದ 2034 ರವರೆಗೆ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೀಕ್ಷಕಣೆಗೆ 600 ಕೋಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಂತೆ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು 600 ಕೋಟಿ ಜನರ ನೆರೆದಿದ್ದರು ಈ ಬಾರಿ 600 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯರತೆ ಇದೆ..
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ?
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯ FIFA ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 83,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ (prize money) ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಖತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟಾಗಿದೆ. 871 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 83,000 ಕೋಟಿ ಇದು ಖತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
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