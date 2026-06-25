FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಸಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL) ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2026ರ 24ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಷೇರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದೇ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ Unite8 Sports ವಾಹಿನಿಗಳು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ Unite8 Sports 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವು ಜೀ5 (ZEE5), ಲೀನಿಯರ್ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಯುನಿಕ್ ರೀಚ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. 2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 17% ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.
ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ Unite8 Sports ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬವೇಶ್ ಜನವ್ಲೇಕರ್ (Bavesh Janavlekar) ಮಾತನಾಡಿ, "ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊರೆತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾರೀ ಸ್ಪಂದನೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ZEE5 ಹಾಗೂ Unite8 Sports ವಾಹಿನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಬಹು-ವೇದಿಕೆ (Multi-platform) ತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೇರ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.