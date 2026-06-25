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  • /ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿ ʼZʼಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: 20% ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಷೇರ್‌, 30 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರ ದಾಖಲೆ!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿ ʼZʼಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: 20% ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಷೇರ್‌, 30 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರ ದಾಖಲೆ!

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ Unite8 Sports 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 25, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:24 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿ ʼZʼಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: 20% ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಷೇರ್‌, 30 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರ ದಾಖಲೆ!
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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