ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಸ್ಪೇನ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಮಹಾಸಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ನಿಗದಿತ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಾರಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ 106ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಏಕೈಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾದ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್:
ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಅವರು 106ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿತು, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಸೂಪರ್-ಸಬ್ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಹೀರೋ ಆದರು.
ಸ್ಪೇನ್ಗೆ 2ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್:
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಾಟಕೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ 2ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಇನಿಯೆಸ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೀಗ, ಅದೇ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ 106 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕನಸು ಭಗ್ನ:
ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಂತೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಹ ವಿಫಲರಾದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 1998 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ:
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ 12 ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲಿಯೋನೆಲ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು:
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಕೆಫು ನಂತರ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ. 39 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಸುಕಾದ ನೆರಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಲು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್:
ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸ್ಪೇನ್ನ ರೋಡ್ರಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ, ಇದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ; ಸ್ಪೇನ್ಗೆ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.