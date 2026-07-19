/FIFA Argentina vs Spain Final ಪಂದ್ಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?

FIFA world cup final match spain vs argentina: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಿಫಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಟೀಮ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು 8 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲಿಗರು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 4 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪೇನ್ನ ಮೈಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಾಬಲ್ (Michael Oyarzabal) 5 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ವಿಜೇತ ತಂಡವೂ 51 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 492.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇನ್ ಗೆದ್ದರೇ ಈ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವೂ 34 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 328.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈವರೆಗೂ 14 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು ತಲಾ 6-6 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿವೆ. 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾಗೊಂಡಿವೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೋಲಿಸಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ 2 ಗಂಟೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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