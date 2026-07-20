FIFA World Cup Prize Money:ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ (FIFA World Cup ) ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ FIFA World Cup ಮಹಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ( Prize Money) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣ 2026: ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ (ಲಾ ರೋಜಾ) ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಲೂಯಿಸ್ ಡೆ ಲಾ ಫ್ಯುಯೆಂಟೆ ಅವರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜೇತರಾದ ಸ್ಪೇನ್, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು..
ವಿಜೇತ (ಚಾಂಪಿಯನ್) ಬಹುಮಾನದ ಹಣ - (ಸ್ಪೇನ್)
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 4,814 ಕೋಟಿ) ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣ - (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ)
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 3,177 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ - (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 29 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 2,792 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ - (ಫ್ರಾನ್ಸ್)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟ ಫ್ರಾನ್ಸ್, 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 2,599 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಇತರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ..
ಆದರೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ 19 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯಾ ತಂಡಗಳು ರೂ.182.94 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಸ್ಪೇನ್ ಇತಿಹಾಸʼ
ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2010ರಲ್ಲೂ ಚಾಪಿಂಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರ.ಇದೀಗ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇಡಿರಕೊಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 4,814 ಕೋಟಿ) ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.