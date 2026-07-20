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FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ Prize Money ಎಷ್ಟು? ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ spain

FIFA World Cup Prize Money 2026: ಪಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ (FIFA World Cup ) ಮಹಾಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸ್ಪೇನ್‌ ತಂಡ ಟ್ರೋಪಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಪೇನ್‌ ದೇಶ ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು( Prize Money) ಗೊತ್ತಾ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 20, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:20 AM IST
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ Prize Money ಎಷ್ಟು? ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ spain
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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