/FIFA World Cup ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ.. 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 279 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ 490 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
FIFA World Cup 2026: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿರುವ FIFA World Cup 2026 ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ (ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:30) ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:30) ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 0-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 84 ನೇ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ನೀವು ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಪಕ್ಕಾ!
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿ ಅಕ್ಷರಶಃ 871 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 8,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ತಂಡವು 279 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 259 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೋತರೂ ಸಹ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಳೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 8,400 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 317 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 51 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 490 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಕ್ಪಾಟ್. ಈ ಟಾಪ್-4 ತಂಡಗಳು ಪಡೆಯುವ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಮೆಗಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 ರಿಂದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.