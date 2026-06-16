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FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ 1958ರ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌.. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು..

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಬಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾದವು. ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 16, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:03 PM IST
FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ 1958ರ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌.. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು..

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ 1958ರ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌.. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು..
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