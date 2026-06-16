FIFA World Cup records: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 68 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. 1958ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 15ರಂದು ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆ 1958 ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದವು. 2026ರ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಉರುಗ್ವೆ (Uruguay) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (Saudi Arabia) ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 80ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ (Belgium) ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ (Egypt) ನಡುವೆ ನಡೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಬಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾದವು. ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿರೋದು ವಿಶೇಷ.
ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ತಂಡವು ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೂನ್ 15ರಂದು ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪೇನ್ (Spain) ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ (Cape Verde) ಟೀಮ್ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಯಾವುದೇ ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 68 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಾಖಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ.