  • IPL ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ.. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌, ಬೌಲರ್‌ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

IPL ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ.. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌, ಬೌಲರ್‌ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಆದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 24, 2026, 06:20 PM IST
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌
  • 104 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
  • ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?
IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
CSK vs MI
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
Onion juice
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
ಕನ್ನಡ TRP ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕರ್ಣ..ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!
kannada number 1 serial
ಕನ್ನಡ TRP ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕರ್ಣ..ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!
IPL ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ.. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌, ಬೌಲರ್‌ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Tilak Varma vs Jamie Overton: ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಖುಷಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 103 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಓವರ್‌ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವು ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್‌ಗೆ ಓಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ರನ್‌ ಬಾ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಬಾಲ್‌ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್‌ ಓಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಓಡು..ಓಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. 

ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಡುವೆ ಬಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ನಡೆದ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 10 ನೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿವಾದವು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಓವರ್ಟನ್ ಅವರ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಡ್-ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಆಡಿದ ತಿಲಕ್ ಎರಡು ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಓವರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್‌ ನಡುವೆ ಬಿರುಸಿನ ಮಾತು ನಡೆದವು. 

ಈ ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರನ್‌ಗೆ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಓವರ್ಟನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಟಂಪ್ ಮೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಅಂಪೈರುಗಳು ನಡುವೆ ಆಗಮಿಸದಿದ್ದರೇ ಘಟನೆ ಬೇರೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಓವರ್ಟನ್ ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ವರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 

ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಕೇವಲ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 208 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 104 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿರೋದು ತೀರ ಅವಮಾನ ಆದಂತೆ ಅಗಿದೆ. ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೇನ್ (Akeal Hosein) ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಪರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಸೋಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

