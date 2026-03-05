English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ‌ಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದಲೇ 88 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಫಿನ್..‌ 33 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಸೆಂಚುರಿಯ ವೈಭೋಗ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದವು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 5, 2026, 09:55 AM IST
  • ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿ
  • ಸಿಕ್ಸ್‌, ಬೌಂಡರಿ ನೋಡುವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು
  • ಅಲೆನ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಚೋಕರ್ಸ್‌ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ ದಾಖಲೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.     

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಕಿವೀಸ್‌ ಪಡೆ ಹರಿಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ, 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 170 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಓಪನರ್‌ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್‌ ಆದವು. 

ಹರಿಣಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೇ ಬಾರಿಸಿದ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ 13ನೇ ಓವರ್‌ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸೆನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌, ಮೊದಲ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. 5ನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026 T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ, ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಯಾರು ಯಾರು..?

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 33 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಎತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಶತಕದ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 88 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 40 ರನ್‌ ಹಾಗೂ 8 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 48 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2007 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶರವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮೂರನೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ.‌ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ದೇಶದ ಸಾಹಿಲ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಅವರು ಎಪಿಸ್ಕೋಪಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಎಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

