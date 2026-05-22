ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 66 ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವೊಂದು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಇಡೀ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೇ ಇರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (278 ಪಂದ್ಯಗಳು, 5,439 ರನ್) ಆಡಿರುವ ಧೋನಿ, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
MS DHONI HAS RETURNED TO RANCHI DUE TO THUMB INJURY. pic.twitter.com/3Go9pdRbcJ
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 21, 2026
ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪ್ರೀ-ಸೀಸನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸಿತು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಧೋನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗಾಯವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತವರೂರು ರಾಂಚಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.