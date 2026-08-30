/Sports Superpower: ಒಂದು ಕಡೆ ಆಟಗಾರರ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೈದಾನ ಕಸಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ; ಭಾರತ ‘ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್’ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ?

Sports Superpower: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ‘ಹಾಕಿಯ ಜಾದೂಗಾರ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1928, 1932 ಮತ್ತು 1936ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರನ ಗುರುತು ಆತನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜತೆಗೆ DNA ಮೂಲಕವೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, DNA ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ತರಬೇತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ
2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆತನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ Sports Genomics Programme ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘DNA ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2,000 ಆಟಗಾರರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸಾವಿರ ಆಟಗಾರರ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ₹26 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಟಗಾರರ DNAಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಆಟಗಾರನ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು DNAಯನ್ನು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಆಟಗಾರನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
‘ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಜೀನ್’ ACTN3 ಎಂದರೇನು?
ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ACTN3 ಎಂಬ ಜೀನ್ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಜೀನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀನ್ನ ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳು ವೇಗದ ಸ್ನಾಯು ತಂತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ದೈಹಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ ACE ಜೀನ್ ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಹನಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜು ಮುಂತಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಹನಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಬಹುದು.
DNA ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರನ ದೇಹದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ DNA ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ನ Department of Science and Technology ಮತ್ತು Gujarat Biotechnology Research Centre ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಂದ DNA ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಜೂಡೋ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಟಗಾರರ DNA ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ 2022 ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಚೀನಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು?
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವೇಗ, ಸಹನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ DNAಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2014ರ ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ 3 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 2022ರ ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ 9 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 228 ಆಟಗಾರರ DNAಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಿಶೋರ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯ ನಿಖರತೆ ಶೇ.74ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳ ನಿಖರತೆ ಶೇ.85ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನವೂ 2014ರಿಂದಲೇ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ DNA ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.64ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 47 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನವೇ ಇಲ್ಲ!
ಆಟಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಲು DNA ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೆಂದರೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ.
ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ನೆವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೀಗ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ‘Save Playgrounds’ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೈದಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BMC) ನೆವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಟಗಾರರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು BMCಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೈದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟ
ನೆವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈನ ಕೋಪರೆಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ₹3,000 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ₹3,000 ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ನೆವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೈದಾನದತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಮೈದಾನವೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಟಗಾರರ ಆತಂಕ.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನೆವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೈದಾನದಿಂದಲೇ ರಾಹುಲ್ ಭೇಕೆ, ರೇನಿಯರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಮಯ್ ರಾನಾವಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದೇ ಮೈದಾನ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೈದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹2,500 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರ DNA ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೂ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೈದಾನಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ನಿಜವಾದ ‘ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್’ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜತೆಗೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.