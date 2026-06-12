ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವಾದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜ್ವರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್-ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾ ಸಮರದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಂಡಗಳು ಈ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಆಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಜುವಾನ್ ಮಾತಾ
ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಜುವಾನ್ ಮಾತಾ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ, ದ್ವಿಪದವೀಧರ! ಇವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ಕ್ಯಾಮಿಲೊ ಜೋಸ್ ಸೆಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2000 ರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಒವಿಯೆಡೊ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಂಪಾನಿ
ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಖ್ಯಾತ ರಕ್ಷಕ (ಡಿಫೆಂಡರ್) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಂಪಾನಿ ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ಈ ದಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಎಂಬಿಎ) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ 89 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಇವರು 2008 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
3. ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಚಿಯೆಲ್ಲಿನಿ
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದಂತಕಥೆ ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಚಿಯೆಲ್ಲಿನಿ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಅವರ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಟದಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಟುರಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಇವರು, ನಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿ ಪರ 117 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಚಿಯೆಲ್ಲಿನಿ, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶದ 5ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
4. ಶಾಕಾ ಹಿಸ್ಲೋಪ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಸದ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಶಾಕಾ ಹಿಸ್ಲೋಪ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡರ್-21 ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಹಿಸ್ಲೋಪ್, ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
5. ಡಂಕನ್ ವ್ಯಾಟ್ಮೋರ್
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಡಂಕನ್ ವ್ಯಾಟ್ಮೋರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.