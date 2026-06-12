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ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಹೀರೊ, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ಸ್: ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ 5 ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು!

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಂಡಗಳು ಈ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 12, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:46 PM IST
ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಹೀರೊ, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ಸ್: ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ 5 ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಹೀರೊ, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ಸ್: ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ 5 ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ
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