Five important reasons why CSK lost to Punjab: ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಂಜಾಬ್, ಚೆನ್ನೈ ನೀಡಿದ್ದ 210 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಲುಪಿತು. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನೈ ತನ್ನ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸೋತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದೆ 5 ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಸೆದ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, 20 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕೇವಲ 3.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ತಲುಪಿತ್ತು.
CSK ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ರಂತಹ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ರನ್ ವೇಗ ತಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ, 46 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ 4 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ತಿರುಗಿತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಔಟಾದರೂ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಚೆನ್ನೈ ಸೋಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್.. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರದ 2ನೇ ಆಟಗಾರ!
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 10 ರಿಂದ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ 210 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವುದು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಇದರ ಬೆದರಿಕೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಇದೆ.. ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್..!