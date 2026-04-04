MI vs DC: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರಾ?

Mumbai Indians defeat against Delhi Capitals: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಐದು ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಮುಂಬೈ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ 90 ರನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರಿಜ್ವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಇದು ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಫಿನಿಶರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕೊರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರು ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 35, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 51 ರನ್ಗಳ ಆಟದಿಂದ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕುಸಿಯಿತು. ಎದುರಾಳಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 162 ರನ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..!
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಬೌಲರ್ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಾವೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಇದೊಂದು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್.. ಈ ಸೀಸನ್ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?