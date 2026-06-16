Iran coach Amir Ghalenoei: 2026 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಇರಾನ್ ಆಟಗಾರರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿಸಮನವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೇಗನೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಮಾತನಾಡಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಅಮೀರ್ ಘಾಲೆನೋಯಿ (Amir Ghalenoei) ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ನೆಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟಗಾರರು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡದೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಠಿಣವಾದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಟಿಜುವಾನಾ (Tijuana) ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಬೇಕು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ಟಿಜುವಾನಾದಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಅಮೀರ್ ಘಾಲೆನೋಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಫಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ನಡೆದರೂ ಇರಾನ್ ಫಿಫಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.