ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈಗ ಕೋಚಿಂಗ್, ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಂಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (KSCA) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬಹುದು. 1994 ರಿಂದ 2001 ರವರೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿರುವ ಈ ಬೌಲರ್ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಕೋಚ್, ಆಯ್ಕೆದಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ KSCA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ 2013 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೂರವಿದ್ದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟರಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
56 ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟೇಶ್ 2006-2007ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 2007 ರಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಹಿಂದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್) ತಂಡದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 33 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 96 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 161 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 196 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1996 ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಕೆಎಸ್ಸಿಎಯ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಘುರಾಮ್ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ್ ಎ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಇಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಎನ್ಎಯ ಪ್ರಮುಖರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಸಂಪುಟ ನೇಮಿಸಿದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದರೆ, ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳಬಹುದು.