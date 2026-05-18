ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವೈಭವ್ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 17ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 14ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪುಂಜಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬಾರಿಸಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಎಡವಿದರು. ಅವರ ಈ ತಪ್ಪು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿತು. ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಈ ಯಡವಟ್ಟನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲು ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
It's painful to watch the fielding in this IPL. Today Yash Raj dropped KL when he was on zero. Vaibhav Sooryavanshi too misfielded. The young boy hasn't taken a catch this season. While playing for India he needs to be sharper on the field. It is the duty of coaches to teach…
— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 17, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು"** ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಈ ಕುರಿತು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೈಫ್ ಅವರ ಆರೋಪ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೈಫ್, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವಾಗ ಚಿರತೆಯಂತಹ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.ಆಡಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 234.78 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನೊಂದಿಗೆ 486 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೈಫ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಿಂಚುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.