  • 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ..

 Star Actor and team India cricketer: ಈ ನಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೊರೆದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:28 PM IST
salil ankola: ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಅಂತಹ ತಾರೆಯರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್‌ನಿಂದ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನುವರೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ತೆರೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಗಂಗೂಲಿಯಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ತಾರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೊರೆದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಈ ನಟನ ಜೀವನವು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ನೈಜ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್, ಎಮೋಷನ್‌ಗಳಂತಹ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ.

ಈ ನಟ-ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಲೀಲ್ ಅಂಕೋಲಾ. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕರಿಯರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.. ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ಗಾಯವು ಅವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಜತೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಶ್ಮಿಕಾ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡದ ʼಈʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್! ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..  

1988 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ​​ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂಕೋಲಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ODI ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ODI ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು.ʼ

1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ನಾಜರ್ ಸಲೀಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು 20 ODIಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಅಂಕೋಲಾ 28 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು..

ಸಲೀಲ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 2000 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.. ಇವರು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಪಿಟಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಜಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಹೈ ತುಮ್ನೆ' ನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ 'ತುಮ್ನೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಕೋಲಾ Ssshh... Koi Hai ಮತ್ತು Kora Kagaz ನಂತಹ TV ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.

2008 ರಲ್ಲಿ, ಸಲೀಲ್‌ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅವನತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಟ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ 19 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವು 2011 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 2013 ರಲ್ಲಿ 'ಸಾವಿತ್ರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2015 ರಿಂದ, ಅಂಕೋಲಾ ಅವರು 'ಕರ್ಮಫಲ ದತ್ತ ಶನಿ' ಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆದರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

