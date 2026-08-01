cwg 2026 javelin gold for sri lanka: ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಗೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಕಹಿ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 89.75 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಡಬಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. 2006 ರ ನಂತರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು
ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 85.83 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.41 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ, ಗ್ರೆನಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (83.88 ಮೀ) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಾರೆ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ (77.41 ಮೀ) ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.
ವೇಗದ ಬೌಲರ್ನಿಂದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವರೆಗೆ..
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಲುತರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಾಜೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 130 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 134 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಕಲಿತರು ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ, ತರಬೇತುದಾರ ಟೋನಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಜಾವೆಲಿನ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂದು ಪತಿರಾಜೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿ...
ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಪತಿರಾಜ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋಜಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪತಿರಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರಡೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೊದಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರನ್-ಔಟ್ ರಾಜ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ (ಸಾಕರ್) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಲಿಯಾಮ್ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.