  • Kannada News
  • Sports
  • 710 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ..!

1960 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಗಿಫೋರ್ಡ್ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೋರ್ಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ವಿಕ್‌ಶೈರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:24 PM IST
  • 1960 ರಲ್ಲಿ ಗಿಫೋರ್ಡ್ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೋರ್ಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು
  • ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ವಿಕ್‌ಶೈರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು
  • 1973 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದರು

ಲಂಡನ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ನಾರ್ಮನ್ ಗಿಫಾರ್ದ್ ತಮ್ಮ 85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವದಲ್ಲಿ 1,107 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 17 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

1960 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಗಿಫೋರ್ಡ್ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೋರ್ಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ವಿಕ್‌ಶೈರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.ಗಿಫೋರ್ಡ್ 1964 ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.ಅವರ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ 1973 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.

ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ:

ನಾರ್ಮನ್ ಗಿಫೋರ್ಡ್ ಅವರು ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಸರಣಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು.ನಾರ್ಮನ್ ಗಿಫೋರ್ಡ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 359 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಫೋರ್ಡ್ ಡೇವಿಡ್ ಗೋವರ್ ಬದಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ನಾರ್ಮನ್ ಗಿಫೋರ್ಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವರು 44 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 359 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಿಫೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 24, 1985 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 1985 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.

ನಾರ್ಮನ್ ಗಿಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 710 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ, 7048 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 2068 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 397 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1478 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 443 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 37 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

