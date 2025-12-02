English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಕ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ದಿಢೀರ್‌ ಅಗಲಿಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಕ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ದಿಢೀರ್‌ ಅಗಲಿಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

Robin Smith: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭಾರೀ ಆಘಾತ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 2, 2025, 06:06 PM IST
  • ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ 4,236 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಇವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ದಿ ಜಡ್ಜ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
camera icon6
lifestyle
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
AMALA PAUL
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ನಟಿ ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ.. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon4
ನಟಿ ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ.. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ!!
camera icon5
Panchagrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ!!
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಕ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ದಿಢೀರ್‌ ಅಗಲಿಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

Robin Smith: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಪರ್ತ್‌ನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 Auction: ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ!

ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು 1988ರಿಂದ 1996ರ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ದಿ ಜಡ್ಜ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಟ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದುರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಡೆ..!

ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ 4,236 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳಿವೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 2,419 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 163 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 167 ರನ್ ಹೊಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಆಟವು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
 

Robin Smith deathEngland CricketerHampshirecricket newsRobin Smith tribute

Trending News