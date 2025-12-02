ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಕ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ದಿಢೀರ್‌ ಅಗಲಿಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

Robin Smith: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಪರ್ತ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು 1988ರಿಂದ 1996ರ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ದಿ ಜಡ್ಜ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಟ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದುರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ 4,236 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳಿವೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 2,419 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 163 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 167 ರನ್ ಹೊಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಆಟವು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.